女子舊金山戶外用餐被賊人搶手袋 汽車也被偷

美國的Drive-thru文化被犯罪的匪徒利用,週三晚在舊金山(三藩市)發生的搶劫案,快閃匪徒坐在汽車上,隨手搶走室外用餐客人的手袋,更離譜的是,匪徒更在附近偷走該受害人的汽車。

事發在舊金山Marina區一間受歡迎的餐廳外面,閉路電視片段看到,匪徒坐在一架黑色的汽車內,只是用了4秒,隨手搶走該餐廳一名室外用餐客人的手袋。

匪徒沒有就此收手,舊金山警方指,隨後,被搶手袋受害者發現,她停在附近的汽車也被偷了,匪徒逃之夭夭。

位於事發餐廳對面的一間餐廳老闆Sean Doolan說,當時受害人的兩位朋友走過來,受害人茫然不知所措,她的財物被搶走,車也被偷走,亦要考慮她的安全。

匪徒敢偷她的車,他們可能亦會去受害人家犯案。

Doolan的餐廳剛位於事發地點對面,他向受害人提供了閉路電視片段,他又引述受害人朋友指當時匪徒的車泊很近,差點撞到她們坐的位置。

另一位在附近上班的目擊者說,想像不到這麼繁榮的街道會發生這些事,看到了非常猖獗的罪行,每個人都有點害怕,匪徒就是機會主義者,看中了這些機會 。

Doolan補充說,Marina區依然安全,有大量警察巡邏,尤其是在週末晚上10點後,但亦提醒大家,任何時候,尤其是在室外用餐時,必須將隨身物品放在身邊。

