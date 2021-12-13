女子舊金山戶外用餐被賊人搶手袋 汽車也被偷

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美國的Drive-thru文化被犯罪的匪徒利用，週三晚在舊金山（三藩市）發生的搶劫案，快閃匪徒坐在汽車上，隨手搶走室外用餐客人的手袋，更離譜的是，匪徒更在附近偷走該受害人的汽車。

事發在舊金山Marina區一間受歡迎的餐廳外面，閉路電視片段看到，匪徒坐在一架黑色的汽車內，只是用了4秒，隨手搶走該餐廳一名室外用餐客人的手袋。

匪徒沒有就此收手，舊金山警方指，隨後，被搶手袋受害者發現，她停在附近的汽車也被偷了，匪徒逃之夭夭。

位於事發餐廳對面的一間餐廳老闆Sean Doolan說，當時受害人的兩位朋友走過來，受害人茫然不知所措，她的財物被搶走，車也被偷走，亦要考慮她的安全。

匪徒敢偷她的車，他們可能亦會去受害人家犯案。

Doolan的餐廳剛位於事發地點對面，他向受害人提供了閉路電視片段，他又引述受害人朋友指當時匪徒的車泊很近，差點撞到她們坐的位置。

另一位在附近上班的目擊者說，想像不到這麼繁榮的街道會發生這些事，看到了非常猖獗的罪行，每個人都有點害怕，匪徒就是機會主義者，看中了這些機會 。

Doolan補充說，Marina區依然安全，有大量警察巡邏，尤其是在週末晚上10點後，但亦提醒大家，任何時候，尤其是在室外用餐時，必須將隨身物品放在身邊。

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