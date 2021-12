美國死亡個案破80萬 英國單日增逾千宗Omicron

【有線新聞】

美國新型肺炎死亡個案突破80萬宗,疫情至今總確診病例突破5000萬。英國確診Omicron變種人數單日破千宗,宣布擴大接種加強劑計劃至所有成年人。

美國近日每日新增超過十萬宗確診,累計確診個案突破5000萬宗,相當於美國總人口七份之一。其中80萬人死亡,比北達科他州總人口還多。

踏入冬季,原本稍為退卻的Delta毒株再度來襲。美國目前病例仍以Delta為主,但隨著愈來愈多州分發現Omicron變種,比例未來數周可能有變。

英國過去一周每日新增約5萬宗確診,是1月以來最多。其中Omicron變種個案,周日首次單日破千宗,當局相隔7個月,再次提高疫情警戒級別至第二高的第四級,指傳播風險正持續提高。

英國首相約翰遜稱︰「沒有人會質疑Omicron變種浪潮正來襲,我擔心現在很清楚,兩劑疫苗不足以提供我們需要的保護。」

他指Omicron比其他變種傳染力更強,若蔓延至沒有疫苗保護的人,醫院將不勝負荷。

約翰遜宣布把原定明年1月、為所有英格蘭成年人接種加強劑的目標,提前一個月,只要打完兩針滿3個月,本周便可預約打第三針疫苗,蘇格蘭和北愛爾蘭亦計劃推行同類措施。

為了阻截Omicron變種擴散,以色列周五起,禁止英國、丹麥和比利時的旅客入境。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。