美國死亡個案破80萬 英國單日增逾千宗Omicron

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美國新型肺炎死亡個案突破80萬宗，疫情至今總確診病例突破5000萬。英國確診Omicron變種人數單日破千宗，宣布擴大接種加強劑計劃至所有成年人。

美國近日每日新增超過十萬宗確診，累計確診個案突破5000萬宗，相當於美國總人口七份之一。其中80萬人死亡，比北達科他州總人口還多。

踏入冬季，原本稍為退卻的Delta毒株再度來襲。美國目前病例仍以Delta為主，但隨著愈來愈多州分發現Omicron變種，比例未來數周可能有變。

英國過去一周每日新增約5萬宗確診，是1月以來最多。其中Omicron變種個案，周日首次單日破千宗，當局相隔7個月，再次提高疫情警戒級別至第二高的第四級，指傳播風險正持續提高。

英國首相約翰遜稱︰「沒有人會質疑Omicron變種浪潮正來襲，我擔心現在很清楚，兩劑疫苗不足以提供我們需要的保護。」

他指Omicron比其他變種傳染力更強，若蔓延至沒有疫苗保護的人，醫院將不勝負荷。

約翰遜宣布把原定明年1月、為所有英格蘭成年人接種加強劑的目標，提前一個月，只要打完兩針滿3個月，本周便可預約打第三針疫苗，蘇格蘭和北愛爾蘭亦計劃推行同類措施。

為了阻截Omicron變種擴散，以色列周五起，禁止英國、丹麥和比利時的旅客入境。

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