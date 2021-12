中西部6州被龍捲風吹襲 至少90死

【KTSF】

過去的周末,中西部6個州至少被20多個龍捲風吹襲,不少民宅商店一夜之間被夷為平地,造成最少90人死亡,搜救工作仍在進行中,官員相信死亡人數會不斷上升,總統拜登宣布當地緊急狀態。

被龍捲風吹襲後,重災區之一的肯塔基州部分地區變成一個廢墟,一間間房屋剩下一堆瓦礫。

當地Grave縣的法醫表示,從沒有想過這樣的悲劇會發生在自己的社區,因此希望大家明白,幸福不是必然的。

州府官員指,極端天氣已經造成超過80人死亡,但相信死亡人數會繼續上升,肯塔基州州長Andy Beshear指,這是州內史上最嚴重的龍捲風意外,預計死亡人數會過百。

除了肯塔基州外,阿肯色州、田納西州、密蘇里州及伊利諾伊州,亦有至少10人死亡,其中Amazon一個設施倒塌,奪去6人的生命。

聯邦緊急管理局表示,現階段盡力在瓦礫中搜索生還者,再集中處理災民的緊急需求,找地方讓他們落腳,然後這6個州將會進入一個漫長的復原過程。

復原的程序已經開始,亦有居民自發性幫助有需要的鄰居,有當地的學生表示,正準備到處走走,盡自己所能幫助其他人。

