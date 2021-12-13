中西部6州被龍捲風吹襲 至少90死

December 13, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(WHAS11 / YouTube)

【KTSF】

過去的周末，中西部6個州至少被20多個龍捲風吹襲，不少民宅商店一夜之間被夷為平地，造成最少90人死亡，搜救工作仍在進行中，官員相信死亡人數會不斷上升，總統拜登宣布當地緊急狀態。

被龍捲風吹襲後，重災區之一的肯塔基州部分地區變成一個廢墟，一間間房屋剩下一堆瓦礫。

當地Grave縣的法醫表示，從沒有想過這樣的悲劇會發生在自己的社區，因此希望大家明白，幸福不是必然的。

州府官員指，極端天氣已經造成超過80人死亡，但相信死亡人數會繼續上升，肯塔基州州長Andy Beshear指，這是州內史上最嚴重的龍捲風意外，預計死亡人數會過百。

除了肯塔基州外，阿肯色州、田納西州、密蘇里州及伊利諾伊州，亦有至少10人死亡，其中Amazon一個設施倒塌，奪去6人的生命。

聯邦緊急管理局表示，現階段盡力在瓦礫中搜索生還者，再集中處理災民的緊急需求，找地方讓他們落腳，然後這6個州將會進入一個漫長的復原過程。

復原的程序已經開始，亦有居民自發性幫助有需要的鄰居，有當地的學生表示，正準備到處走走，盡自己所能幫助其他人。

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