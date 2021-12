加州新冠病例大幅上升 12月15日起實施室內口罩令

【KTSF 黃恩光報導】

加州新型肺炎新症率大幅上升,州衛生部長Mark Ghaly宣布12月15日至1月15日,全州實施口罩令,所有進入公共室內場所人士必須戴口罩。

詳情請收看晚間新聞。

