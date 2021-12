拜登稱沒考慮派兵到烏克蘭應對俄烏局勢

【有線新聞】

美國將派高級外交官員到烏克蘭和俄羅斯,尋求以外交途徑解決雙方衝突。總統拜登表示,沒有考慮過派兵到烏克蘭。

烏克蘭和俄羅斯局勢持續不穩。美國多番警告,若果俄羅斯軍事干預,將強硬回應。但總統拜登說從沒考慮派兵到烏克蘭。

拜登說:「這從來不是考慮方案」,又反問記者:「你準備派美國士兵到烏克蘭參戰,在他們戰場上對抗俄羅斯嗎?」

拜登重申,向俄羅斯總統普京表明,一旦對方入侵烏克蘭,將面臨毀滅性的經濟後果。

七國集團外長在英國開會,重點討論俄羅斯和烏克蘭局勢。東道主英國外相卓慧思,促請各國共同發聲,警告俄方任何入侵,均會是戰略錯誤,釀成嚴重後果。路透社引述美方官員形容,會議氣氛緊張,認為仍可透過外交為局勢降溫,但若果俄方不理會,將要付出沉重代價,七國團結一致,很快就會行動。

美國國務卿布林肯並與卓慧思單獨會面,商討阻止俄羅斯進一步挑釁烏克蘭。華府未來數天將派助理國務卿唐弗里德,到訪基輔和莫斯科,與當地高級官員會晤,重申美國就烏克蘭主權領土完整和獨立的承諾,尋求以外交途徑解決危機。

