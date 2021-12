本週大氣河風暴強度與10月相若 南面降雨最多

【KTSF黃恩光報導】

國家氣象局的氣象學家表示,這股大氣河風暴的強度,與10月的風暴相若,但影響的範圍偏向灣區南面,以及Monterey地區,未來幾天的天氣會怎樣?

國家氣象局指出,過去兩天,舊金山(三藩市)和奧克蘭(屋崙)錄得2到4吋降雨量,預測到了星期二,San Mateo縣沿岸地區,以及Santa Cruz山區,總降雨量6到8吋。

氣象學家指出,這股大氣河風暴,主要影響灣區南面地區,例如Santa Cruz以及Monterey和Big Sur一帶,預測Big Sur降雨量將高達8到10吋。

受豪雨影響,加州運輸部關閉Big Sur至San Luis Obispo之間的一號公路,直到星期二。

一股冷鋒星期一下午抵達灣區,週一晚可能出現雷暴,而且天氣寒冷,部分地區會下驟雨。

預測星期二早上仍然有驟雨,下午會有陽光,日間氣溫低於正常,大部分地區華氏50多度。

預測另一股風暴星期三晚至星期四期間抵達,會下雨,週末天晴。

另外,國家氣象局表示,星期二風雨過後,沿岸地區會大浪,海面有時看似平靜,但其實非常危險,而且水溫極低。

