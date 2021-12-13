本週大氣河風暴強度與10月相若 南面降雨最多

【KTSF黃恩光報導】

國家氣象局的氣象學家表示，這股大氣河風暴的強度，與10月的風暴相若，但影響的範圍偏向灣區南面，以及Monterey地區，未來幾天的天氣會怎樣？

國家氣象局指出，過去兩天，舊金山（三藩市）和奧克蘭（屋崙）錄得2到4吋降雨量，預測到了星期二，San Mateo縣沿岸地區，以及Santa Cruz山區，總降雨量6到8吋。

氣象學家指出，這股大氣河風暴，主要影響灣區南面地區，例如Santa Cruz以及Monterey和Big Sur一帶，預測Big Sur降雨量將高達8到10吋。

受豪雨影響，加州運輸部關閉Big Sur至San Luis Obispo之間的一號公路，直到星期二。

一股冷鋒星期一下午抵達灣區，週一晚可能出現雷暴，而且天氣寒冷，部分地區會下驟雨。

預測星期二早上仍然有驟雨，下午會有陽光，日間氣溫低於正常，大部分地區華氏50多度。

預測另一股風暴星期三晚至星期四期間抵達，會下雨，週末天晴。

另外，國家氣象局表示，星期二風雨過後，沿岸地區會大浪，海面有時看似平靜，但其實非常危險，而且水溫極低。

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