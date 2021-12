醫療專家正研究未來是否有需要接種第4針新冠疫苗（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

聯邦食品藥物管理局(FDA)週四批准讓16歲及以上的青少年打Pfizer加強針,新研究表明,在接種第3針疫苗後,對病毒的保護力顯著增加。未來是否需要第4針呢?

以色列的研究數據顯示,接種Pfizer的第3針加強劑後,民眾的感染率減少10倍,死亡率也減少了90%以上。

根據統計,目前有4分之1打過疫苗的美國民眾接種了第3針加強劑。

Leana Wen醫生說:「我們所了解到的是,加強劑似乎提供了強大的額外抗體反應,包括針對Omicron變種病毒。」

Pfizer首席執行官Albert Bourla已經開始探討未來接種第4針的可能性。

Bourla說:「我認為我們需要第四針。」

Wen醫生說:「我很高興他們正在開發第四針加強劑,但我認為我們現在說它是否需要還為時過早。」

現在美國已經把可以接種加強針的群組擴大到了16歲,但是依然還有一部分父母對是否讓孩子接種疫苗猶豫不決。

根據一項新的Kaiser家庭基金會調查,每十名父母就有3名表示絕對,不會讓他們的孩子接種新冠疫苗,理由是擔心疫苗的安全性和相關信息不足。

Richard Besser醫生說:「現在我們每天仍有超過1000人死亡,1000人死於新冠,這還不是來自Omicron變種,它是來自Delta變體,所以接種疫苗很重要。」

最近在全國範圍內,新冠病例有所回升,最危險的是沒有接種疫苗的人,在過去一個月中,Delta變種在東北部肆虐,超過一半的新住院病例來自中西部,特別是密歇根州和俄亥俄州,加起來佔這些住院患者的4分之1。

Maine醫療中心首席醫療總監Joel Botler說:「現在真的沒有更多空間了,我們正在盡一切可能增加床位。」

緬因州達到了創紀錄的高住院率,並呼籲國民警衛隊幫助緩解醫療保健系統的壓力。

由於對未來幾週的擔憂日益加劇,紐約也啟動了國民警衛隊。

