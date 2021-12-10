醫療專家正研究未來是否有需要接種第4針新冠疫苗（視頻）

【KTSF 韓千繪報導】

聯邦食品藥物管理局（FDA）週四批准讓16歲及以上的青少年打Pfizer加強針，新研究表明，在接種第3針疫苗後，對病毒的保護力顯著增加。未來是否需要第4針呢？

以色列的研究數據顯示，接種Pfizer的第3針加強劑後，民眾的感染率減少10倍，死亡率也減少了90%以上。

根據統計，目前有4分之1打過疫苗的美國民眾接種了第3針加強劑。

Leana Wen醫生說：「我們所了解到的是，加強劑似乎提供了強大的額外抗體反應，包括針對Omicron變種病毒。」

Pfizer首席執行官Albert Bourla已經開始探討未來接種第4針的可能性。

Bourla說：「我認為我們需要第四針。」

Wen醫生說：「我很高興他們正在開發第四針加強劑，但我認為我們現在說它是否需要還為時過早。」

現在美國已經把可以接種加強針的群組擴大到了16歲，但是依然還有一部分父母對是否讓孩子接種疫苗猶豫不決。

根據一項新的Kaiser家庭基金會調查，每十名父母就有3名表示絕對，不會讓他們的孩子接種新冠疫苗，理由是擔心疫苗的安全性和相關信息不足。

Richard Besser醫生說：「現在我們每天仍有超過1000人死亡，1000人死於新冠，這還不是來自Omicron變種，它是來自Delta變體，所以接種疫苗很重要。」

最近在全國範圍內，新冠病例有所回升，最危險的是沒有接種疫苗的人，在過去一個月中，Delta變種在東北部肆虐，超過一半的新住院病例來自中西部，特別是密歇根州和俄亥俄州，加起來佔這些住院患者的4分之1。

Maine醫療中心首席醫療總監Joel Botler說：「現在真的沒有更多空間了，我們正在盡一切可能增加床位。」

緬因州達到了創紀錄的高住院率，並呼籲國民警衛隊幫助緩解醫療保健系統的壓力。

由於對未來幾週的擔憂日益加劇，紐約也啟動了國民警衛隊。

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