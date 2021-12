舊金山警方稱加強警力以來 聯合廣場一帶罪案明顯減少（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)聯合廣場上月發生匪徒集體搶掠名店的案件,造成嚴重財物損失,負責該區治安的中央警局指出,自從警方實施假日部署以來,聯合廣場一帶的罪案明顯減少。

舊金山中央警察分局局長吳俊偉週三向聯合廣場商戶聯盟交代罪案數字時指出,11月20日至12月6日期間,在聯合廣場一帶發生的罪案,較上月頭19日明顯減少,襲擊案減少了近7成,入室盜竊案下降9成,盜竊案減少了8成,整體罪案數字下降8成,警方的策略是增加警員巡邏,在聯合廣場一帶明顯看見多了警員。

舊金山警察局長Bill Scott說:「我們在所有地方都有警員,便衣和穿制服的警員,讓壞人猜猜我們究竟有多少人,他們試試看再來犯案,我們準備好對付他們。」

除了增派警員之外,警方也採取封閉街道的策略,因為之前發生的搶掠,匪徒有策略地出動幾十人湧進商店搶掠,在很短時間內搶走大批名貴商品,因此警方決定局部封閉部分街道,特別是名店附近的街道,不讓汽車進入,令匪徒不能大批人馬分別乘坐多輛汽車前往商店下手。

有記者問到,警方會不會因為加派人手維持聯合廣場的治安,而忽略了市內其他地區,警察局長表示,聯合廣場的部署計劃將維持至新年,之後再檢討。

Scott說:「我們維持整個城市的治安,也在市內其他地區派駐警力,我們不想一個地方的問題消失,但其他地區出現問題。」

