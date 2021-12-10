Santa Clara縣出現首宗Omicron變種病毒確診病例

【KTSF 朱慧琪報導】

截至12月9日，加州累計有18宗Omicron變種病毒確診個案，而南灣Santa Clara縣週五公布出現第一宗Omicron變種病毒確診，該患者剛從佛羅里達旅遊後返回灣區，他已經接種2劑疫苗，但未接種加強針，病症屬非常輕微。

很多公共衛生專家指，這次Santa Clara縣出現Omicron變種是預期之內的事，確診Omicron的患者，剛從佛羅里達州旅遊後返回灣區，在11月30日出現症狀，翌日檢測呈陽性。

患者已經接種2劑疫苗，但未接種加強針，專家指該患者的症狀非常輕微，恢復很快，現正在家隔離。

數據顯示，目前灣區的確診人數正在上升，很多都是那些還未接種疫苗的人，專家敦促現時最重要是要去接種疫苗，尤其是那些合資格的人要打加強針。

Santa Clara縣衛生官員Sara Cody說：「未接種疫苗而染疫的新症率呈直線上升，目前每日每10萬人中，有超過80宗以上病例，已接種疫苗人群的新症率也在增加，但沒有那麼顯著。」

Santa Clara縣疫苗官員Marty Fenstersheib說：「我們是全美接種率最高的州份之一，然而，我們現在發現，只是兩劑疫苗是不夠的。」

假期節日快到，縣衛生官員提供了旅遊指引，預必在旅遊前及後做檢測，所有5歲或以上的人士，在旅遊前打好疫苗，所有16歲或以上人士，在旅遊前打好加強針，保持小型聚會的規模，與此同時，謹記任何場合都配戴口罩。

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