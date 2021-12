Santa Clara縣出現首宗Omicron變種病毒確診病例

【KTSF 朱慧琪報導】

截至12月9日,加州累計有18宗Omicron變種病毒確診個案,而南灣Santa Clara縣週五公布出現第一宗Omicron變種病毒確診,該患者剛從佛羅里達旅遊後返回灣區,他已經接種2劑疫苗,但未接種加強針,病症屬非常輕微。

很多公共衛生專家指,這次Santa Clara縣出現Omicron變種是預期之內的事,確診Omicron的患者,剛從佛羅里達州旅遊後返回灣區,在11月30日出現症狀,翌日檢測呈陽性。

患者已經接種2劑疫苗,但未接種加強針,專家指該患者的症狀非常輕微,恢復很快,現正在家隔離。

數據顯示,目前灣區的確診人數正在上升,很多都是那些還未接種疫苗的人,專家敦促現時最重要是要去接種疫苗,尤其是那些合資格的人要打加強針。

Santa Clara縣衛生官員Sara Cody說:「未接種疫苗而染疫的新症率呈直線上升,目前每日每10萬人中,有超過80宗以上病例,已接種疫苗人群的新症率也在增加,但沒有那麼顯著。」

Santa Clara縣疫苗官員Marty Fenstersheib說:「我們是全美接種率最高的州份之一,然而,我們現在發現,只是兩劑疫苗是不夠的。」

假期節日快到,縣衛生官員提供了旅遊指引,預必在旅遊前及後做檢測,所有5歲或以上的人士,在旅遊前打好疫苗,所有16歲或以上人士,在旅遊前打好加強針,保持小型聚會的規模,與此同時,謹記任何場合都配戴口罩。

