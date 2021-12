Santa Clara縣推補助計劃助小商業應對疫情衝擊（視頻）

【KTSF 李廷英報導】

南灣聖克拉拉縣(Santa Clara)設立小企業復原補助計劃,幫助小商業應對疫情的衝擊。

SantaClara縣議員Otto Lee與Susan Ellengberg聯合提出這項計劃,Lee表示,小商業是經濟的支柱,也是最受疫情打擊,而這項贈款計劃,將幫助在掙扎中的當地商業維持營業,重點是公平、 應對疫情和有彈性。

本身是小商戶的Otto Lee,明白小商業在疫情期間所面臨的挑戰,薪資保護計劃PPP貸款至關重要。

Otto Lee的律師行便曾經受惠於PPP計劃,他指出,這些貸款與贈款援助,使得小商業能繼續經營和留住員工,該項目從美國復甦計劃法ARPA中撥款2000萬資金分配給“小商業復原補助計劃”,受惠的小商業絕大多數是僱用5名員工或更少,受助者包括理髮師、美容師和美甲沙龍、日托和家庭護理、餐廳和咖啡店、牙醫和脊椎按摩師、乾洗店和鞋匠、舞蹈和健身工作室、零售商、專業辦公室、學校和非營利組織。

