被歹徒槍殺新聞採訪隊亞裔護衛週四出殯

【KTSF 張麗月報導】

感恩節前夕，在東灣奧克蘭（屋崙）市中心發生的槍擊案，當時為主流媒體新聞採訪隊提供護衛的保安員Kevin Nishita，週四在南灣聖荷西出殯。

殉職保安員Nishita的喪禮，在聖荷西Civic Center舉行，由於Nishita曾擔任多個城市的警察和做過保安員，因此來自灣區多個警察部門的昔日同僚也前來參加喪禮，可以見到警察車隊沿途護送Nishita的靈柩。

Nishita是在感恩節前夕，在奧克蘭市中心為本地電視台KRON的新聞採訪隊提供保安服務，當時是採訪奧克蘭零售行業近期發生的搶劫案，期間有人企圖搶劫這間電視台的攝影器材，而Nishita也腹部中槍受傷，幾天後他在醫院不治，遺下妻子和一班兒孫。

奧克蘭警方仍然搜捕本案的搶手，歹徒案發當天所坐的是一部白色舊款的Acura TL四門房車，有天窗，汽車前面沒有車牌，警方已懸紅3.8萬元給任何提供破案線索的人士。

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