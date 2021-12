被歹徒槍殺新聞採訪隊亞裔護衛週四出殯

【KTSF 張麗月報導】

感恩節前夕,在東灣奧克蘭(屋崙)市中心發生的槍擊案,當時為主流媒體新聞採訪隊提供護衛的保安員Kevin Nishita,週四在南灣聖荷西出殯。

殉職保安員Nishita的喪禮,在聖荷西Civic Center舉行,由於Nishita曾擔任多個城市的警察和做過保安員,因此來自灣區多個警察部門的昔日同僚也前來參加喪禮,可以見到警察車隊沿途護送Nishita的靈柩。

Nishita是在感恩節前夕,在奧克蘭市中心為本地電視台KRON的新聞採訪隊提供保安服務,當時是採訪奧克蘭零售行業近期發生的搶劫案,期間有人企圖搶劫這間電視台的攝影器材,而Nishita也腹部中槍受傷,幾天後他在醫院不治,遺下妻子和一班兒孫。

奧克蘭警方仍然搜捕本案的搶手,歹徒案發當天所坐的是一部白色舊款的Acura TL四門房車,有天窗,汽車前面沒有車牌,警方已懸紅3.8萬元給任何提供破案線索的人士。

