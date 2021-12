【有線新聞】

香港特區政府公布下周一起,古巴、科威特和列支敦士登列為A組指明地區。另外,因應一名美國入境人士證實確診Omicron變種病毒,將對美國抵港的人實施最嚴格檢疫要求。

該名37歲男患者周二從美國抵港已接種兩劑復必泰疫苗,沒有病徵、CT值少於20,基因排序證實帶有Omicron變種病毒,是香港第五宗。

香港特區政府公布下周一起,21天內曾逗留美國的抵港香港居民必須先到竹篙灣檢疫中心強制檢疫7天,其間每天要做檢測,由醫護人員監察健康狀況,之後會由專車送到預訂的指定檢疫酒店完成14天強制檢疫,其間要檢測,並須於抵港第26天到社區檢測中心強制檢測。

至於新增的四宗輸入個案,其中三人帶有變種病毒,初步確診則少於五宗。

