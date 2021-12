投保加州接受申請 逾94萬人有機會申請免保費（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

2022年的投保加州(Covered California)醫療健保計劃現已接受申請,有關部門呼籲還未有醫保的人盡快去登記,又指目前有超過94萬名居民合資格申請財政援助,有機會獲免保費。

投保加州表示,現時有110萬名未有醫保的加州居民合資格申請財政援助,其中85%,即是大約94.3萬名低收入居民,更有機會申請免保費。

投保加州專員Samantha Yu說:「投保加州除了今年有加州的補助之外,又有聯邦政府的救助計劃,所以以前每月付一元的保費的人士,今年有更多人得到零元保費,有很多人擔心拿了這個計劃是否公共負擔,是不是以後申請入籍,或移民身份會有影響,其實完全不會。」

他們又指,投保加州有1100多位識講中文的認證服務人員,不用擔心買錯保單,或因為英文不夠好填錯保單。

拜登政府的美國救助計劃之中,包含大筆撥款,協助國民購買或加入健保計劃,加州超過7成獲得健保津貼的居民,每月月費少於10元,而年收入超過10萬元的家庭,也有機會得到補助金津貼,有加州居民表示慶幸受惠於此。

投保加州顧客Calvin Shih說:「疫情期間做的身體檢查時,發現一些指數有點高,我就去拿藥,有些藥物的負擔平時是很高,但因為加州健保對我的補助比較多,藥費真的減輕我很多負擔。」

投保加州2022年的健保現已開放登記,截止日期是明年1月15日,12月1日之前完成登記的人士,將可以明年1月1日起使用健保服務,登記詳情請查詢CoveredCA.com。

全州現時有13萬名華裔居民使用投保加州服務。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。