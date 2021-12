【KTSF 郭柟報導】

加州眾議員丁右立(Phil Ting)週四宣佈加州的財政藍圖,今年加州有470億元財政盈餘,計劃明年投資在學校和交通等基建項目。

丁右立說:「過去兩年的藍圖都預算錯了,去年以為今年會有赤字,而前年我們就以為去年會有盈餘,今年的藍圖都根據本年11月推測,我們希望預算正確。」

丁右立表示,去年主要開支用於對抗疫情和恢復經濟,其次是幫助學校重開和救助小商業,今年會繼續增加對學校的撥款,提供失業金和保障租客免受逼遷等。

另外,丁右立又提到計劃用盈餘在明年撥款100億元在學校基建項目,例如為K-12年級、大學、社區學院等翻修擴大校園設施,另外計劃撥款100億元改善交通基建項目。

此外又計劃增加撥款,為無家可歸者找屋住,擴大醫保和糧食券等福利,應對氣候變化和山火等。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。