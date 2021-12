美國民主峰會召開 拜登稱全球面對獨裁政權挑戰

【有線新聞】

美國召開民主峰會,總統拜登開場發言時說,有獨裁政權正擴張影響力,全球面對前所未見的複雜挑戰,唯有合作才能面對。

拜登表示:「獨裁者從外施加壓力,尋求提升自己的強權;輸出並擴張在全球的影響力;試圖合理化壓迫政策及行為;稱作應對現今挑戰的更有效方式。民主並非完全一樣,與會各方未必就所有議題有共識。但我認為,我們作的抉擇將會影響後代的共同命運。」

拜登長約十分鐘的演說期間沒有點名任何國家。

一連兩日的視像峰會,邀請來自110個國家或地區的公民團體或個人參加,不包括中國和俄羅斯。

台方代表以台灣的名義獲邀,行政院政委唐鳳明天發表預錄聲明,前立法會議員羅冠聰亦獲邀演說。

中方批評美方舉行所謂領導人民主峰會,無關國際公義或全球民主,而是服務美國私利、維護美國霸權。外交部發言人說,美國打著民主旗號進行政治操作,只會受到國際社會普遍反對。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。