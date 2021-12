【KTSF】

有好消息給司機,汽油的價格開始下降。

美國能源信息署表示,在11月汽油每加侖的平均價格是3.39美元,這是自2014年來最高。

但預計到了1月,會跌到大約3美元,並會繼續下跌,而預計2022年全年的汽油平均價格是2.88元。

這個新預測是基於明年的全球石油產量將超過需求,而美國亦有釋放更多的石油儲備,以幫助壓抑油價上漲。

