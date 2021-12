【KTSF】

加州Sacramento官員周三表示,一對父子因涉嫌在今年早些時候引發一場大規模的加州野火而被捕,當時該野火迫使數萬人需要離開太浩湖地區。

El Dorado縣地方檢察官辦公室在一份聲明中說,David Scott Smith和他的兒子Travis Shane Smith,在正式起訴之前發出的逮捕令中被指控縱火。

Caldor山火從Sacramento以東到內華達州邊境,燃燒了300多平方英里,威脅了標誌性湖泊附近的滑雪勝地和其他著名的休閒區。

