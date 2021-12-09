灣區砸搶事件頻傳 南灣華人經營餐館也被搶（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

最近灣區砸搶事件頻傳，除了舊金山、東灣奧克蘭（屋崙）外，南灣也難以倖免，而且不少是華人經營的餐館。

位於Cupertino的茶湯會TP TEA，週一半夜3點多，玻璃店門被人砸破，目前用臨時木板擋住。

負責人不願接受採訪，僅表示除了玻璃門，沒有其他損失，因為該店在玻璃窗貼著只收信用卡，不收現金，店家也很納悶為什麼要砸他們的玻璃。

根據世界日報報導，在週一同一天晚上，一位抱著孩子的媽媽，在Cueprtino Main Street停車場全程目睹了劫匪砸車搶東西，這個月1日，一名年輕華人男子大白天也在該廣場遭人持槍指著頭，搶走勞力士手錶。

記者週三前往採訪，一名來消費的民眾說，一個月前也曾在這個地方停車場，看到有車子玻璃車窗被打破，也有網友將南灣最近遭到爆竊的華人餐館次數做了統計，像是某某餐館被搶了三次，某某餐館被搶了一次，民眾大嘆就連南灣向來治安不錯的城市，也成了歹徒的目標。

聖荷西居民Joyce說：「我也不知道是不是疫情結束，最近關太久還是怎麼樣，大家覺得治安有點差，盡量遠離盡量不靠近市中心地方，向聖荷西市中心我們也盡量不去，晚上盡量不出來。」

針對南灣最近一連串發生的搶案，聖塔克拉拉縣警局表示，這在過去的確少見，聖塔克拉拉縣議員李洲曉對於一連串的搶案，也發表他的看法。

李洲曉說，跟去年比起，Cupertino的盜竊並沒有明顯增加，可能是年底節日購物季節，讓歹徒有機可趁，李洲曉對於備受爭議的加州47號法案也提出他的看法。

李洲曉說：「弄到人家以為小的案子是不管的，我覺得一般來講最重要47法案，我們的檢察官，每個縣的檢察官要起訴這個問題，因為警察抓了罪犯之後，如果檢察官放人，那警察抓來幹嘛，所以我覺得檢察官跟警方一定要對這種事情嚴重來對付，不可以說放鬆。」

李洲曉說，該縣警力嚴重短缺，下個月Santa Clara縣議會將會提出招募50名縣警，並給予簽約獎金，最高可達3萬元。

李洲曉說：「我們現在因為這一兩年新冠疫情，很多退休縣警，但是請回來的很少，所以我們數字一直下降。」

李洲曉說，除了加強巡邏，民眾如果遭到爆竊，不管損失金額多少一定要報警。

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