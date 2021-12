灣區砸搶事件頻傳 南灣華人經營餐館也被搶（視頻）

【KTSF 萬若全報導】

最近灣區砸搶事件頻傳,除了舊金山、東灣奧克蘭(屋崙)外,南灣也難以倖免,而且不少是華人經營的餐館。

位於Cupertino的茶湯會TP TEA,週一半夜3點多,玻璃店門被人砸破,目前用臨時木板擋住。

負責人不願接受採訪,僅表示除了玻璃門,沒有其他損失,因為該店在玻璃窗貼著只收信用卡,不收現金,店家也很納悶為什麼要砸他們的玻璃。

根據世界日報報導,在週一同一天晚上,一位抱著孩子的媽媽,在Cueprtino Main Street停車場全程目睹了劫匪砸車搶東西,這個月1日,一名年輕華人男子大白天也在該廣場遭人持槍指著頭,搶走勞力士手錶。

記者週三前往採訪,一名來消費的民眾說,一個月前也曾在這個地方停車場,看到有車子玻璃車窗被打破,也有網友將南灣最近遭到爆竊的華人餐館次數做了統計,像是某某餐館被搶了三次,某某餐館被搶了一次,民眾大嘆就連南灣向來治安不錯的城市,也成了歹徒的目標。

聖荷西居民Joyce說:「我也不知道是不是疫情結束,最近關太久還是怎麼樣,大家覺得治安有點差,盡量遠離盡量不靠近市中心地方,向聖荷西市中心我們也盡量不去,晚上盡量不出來。」

針對南灣最近一連串發生的搶案,聖塔克拉拉縣警局表示,這在過去的確少見,聖塔克拉拉縣議員李洲曉對於一連串的搶案,也發表他的看法。

李洲曉說,跟去年比起,Cupertino的盜竊並沒有明顯增加,可能是年底節日購物季節,讓歹徒有機可趁,李洲曉對於備受爭議的加州47號法案也提出他的看法。

李洲曉說:「弄到人家以為小的案子是不管的,我覺得一般來講最重要47法案,我們的檢察官,每個縣的檢察官要起訴這個問題,因為警察抓了罪犯之後,如果檢察官放人,那警察抓來幹嘛,所以我覺得檢察官跟警方一定要對這種事情嚴重來對付,不可以說放鬆。」

李洲曉說,該縣警力嚴重短缺,下個月Santa Clara縣議會將會提出招募50名縣警,並給予簽約獎金,最高可達3萬元。

李洲曉說:「我們現在因為這一兩年新冠疫情,很多退休縣警,但是請回來的很少,所以我們數字一直下降。」

李洲曉說,除了加強巡邏,民眾如果遭到爆竊,不管損失金額多少一定要報警。

