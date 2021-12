舊金山市參議會一讀通過讓休班縣警到商店當護衛

【KTSF】

舊金山(三藩市)一讀通過「10A」提案,允許舊金山縣警員休班後,可以准許私人聘用,最終表決將在下週監事會會議期間舉行,舊金山官員希望藉此執法部門能夠打擊零售盜竊猖獗。

舊金山市參議會一讀以7:3通過市參事安世輝提出的「10A」提案,二讀在下週舉行,該提案允許警員為商業機構的特別活動加班工作,舊金山同縣的警員將會得到零售商支付1.5倍的酬勞,在下班後為他們做護衛,以防止商店盜竊案發生,而每項加班申請都要得到警長批准。

提案是鑑於在感恩節前,有組織的匪徒集體洗劫了多間商鋪,但是提案也引發了一些辯論,關於小商戶依賴警方執法,他們可能無法支付休班警員提供保安服務。

根據有關提案,現時舊金山大約800名警員有資格在休班時穿上制服自願加班,零售商將為他們的服務付費,並同意在出現任何問題時,不會追究市政府。

