舊金山平均每日有30宗汽車爆竊案發生（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

有報導指舊金山(三藩市)現在幾乎每日平均有30宗汽車爆竊案發生,而且數字比疫情之前更高,尤其是華埠等的旅遊旺區。

舊金山旅遊旺區成為汽車爆竊案黑點,包括本台報導過華埠上星期三晚,Washington夾Grant街附近的其中一宗案,匪徒開車經過涉事車輛時停下,查看車內有無財物,之後打破車窗,搶走裡面的財物後逃離現場。

賊人在短短30幾秒內得手,附近有途人目睹整個過程發生,不過沒有採取行動。

警方表示,賊人通常由Nob Hill區開始前往漁人碼頭和海旁方向作案,之後去其他地區,舊金山藝術宮附近馬路都見到一地玻璃碎。

警方又指,單是上個月,全市一共發生3375宗盜竊案,其中大多數是汽車爆竊案,最多發生在包括華埠和漁人碼頭的中央警察分區,上月一共有876宗,即是幾乎每日30宗,遠多過前兩年的總數,去年共有442宗,而前年就有734宗。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。