【KTSF】

安老自助處與防盜裝置公司Ring合作,為舊金山(三藩市)長者免費安裝防盜視像門鈴。

第一階段的服務範圍是日落區,安老自助處將會安排分配200個Ring捐贈的視像門鈴,以及視像鏡頭給符合資格的長者,申請人必須年滿60歲,居住在日落區,家裡有無線上網服務,申請人有智能手機或平板電腦,願意學習使用Ring的設備和應用程式。

現在到12月21日接受申請,詳情可致電(707) 273-1388,或發電郵至info@selfhelpelderly.org

