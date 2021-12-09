20年前殺妻案被告再被判刑 法官判終身監禁不准假釋

December 9, 2021 新聞, 灣區新聞, 熱點關注
(CDCR)

【KTSF 張麗月報導】

20年前在灣區曾經轟動一時的殺妻案，被告Scott Peterson接受再判刑，San Mateo縣最高法院週三判處Peterson終身監禁，不准假釋，他將於明年2月出庭再接受聆訊。

現年49歲的Peterson，週三穿著囚衣戴上口罩和手扣出庭，坐在律師旁邊聆聽法官讀出判刑，結果法官判Peterson終身監禁，不准假釋。

Peterson被控殺死懷孕7個月的妻子Laci，而在2005年獲判死刑，他被指在2002年將Laci的屍體棄置在舊金山灣，幾個月後屍體被發現揭發案情。

消息指，當時被告有婚外情，陪審團是在沒有人證物證之下，裁定他謀殺罪名成立，法庭判他死刑，加州最高法院在去年8月推翻Peterson的死刑判罰，但法官仍然維持他的謀殺定罪。

由於當時案情在預審前受到媒體廣泛報導，案件最後移交San Mateo縣最高法院審訊，有前任警方探員表示，由於Peterson所住的Modesto社區，有兩個人涉嫌爆竊被捕，與案中死者Laci失蹤時間吻合，因而為Peterson洗脫死刑判罰。

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