20年前殺妻案被告再被判刑 法官判終身監禁不准假釋

【KTSF 張麗月報導】

20年前在灣區曾經轟動一時的殺妻案,被告Scott Peterson接受再判刑,San Mateo縣最高法院週三判處Peterson終身監禁,不准假釋,他將於明年2月出庭再接受聆訊。

現年49歲的Peterson,週三穿著囚衣戴上口罩和手扣出庭,坐在律師旁邊聆聽法官讀出判刑,結果法官判Peterson終身監禁,不准假釋。

Peterson被控殺死懷孕7個月的妻子Laci,而在2005年獲判死刑,他被指在2002年將Laci的屍體棄置在舊金山灣,幾個月後屍體被發現揭發案情。

消息指,當時被告有婚外情,陪審團是在沒有人證物證之下,裁定他謀殺罪名成立,法庭判他死刑,加州最高法院在去年8月推翻Peterson的死刑判罰,但法官仍然維持他的謀殺定罪。

由於當時案情在預審前受到媒體廣泛報導,案件最後移交San Mateo縣最高法院審訊,有前任警方探員表示,由於Peterson所住的Modesto社區,有兩個人涉嫌爆竊被捕,與案中死者Laci失蹤時間吻合,因而為Peterson洗脫死刑判罰。

