舍爾茨獲確認為德國新總理

德國正式進入「後默克爾時代」,舍爾茨宣誓就任新總理。他感謝默克爾的貢獻,又說期待與各方合作。聯合政府同日就職,多國領袖先後祝賀。

德國新舊總理交接後,「默克爾時代」正式落幕。舍爾茨感謝默克爾擔任總理16年來帶領德國跨過各種挑戰,他說很清楚自己肩負重任,期待與各方合作。

63歲的舍爾茨,獲得下議院過半的395票贊成出任總理。他領導的社會民主黨,聯同綠黨及自由民主黨組成17人內閣,同日在總統施泰因邁爾見證下就職,新班子預料下周一見記者。

施泰因邁爾說新班子的施政方針作出不少改變,部分市民可能覺得無所適從,寄語政府必須團結國家,又說德國現時疫情非常嚴峻,但有信心新政府能負責任地應付。施泰因邁爾亦提到德國位處歐洲中心,施政時也要考慮對鄰近國家的影響。

舍爾茨的內閣加入對華立場強硬的綠黨,外界關注新政府會否「跟隊」杯葛明年北京冬奧。舍爾茨說德中要認清分歧,但也要繼續維持關係。

中國國家主席習近平及總理李克強致電祝賀舍爾茨,指中國和德國是全方位戰略伙伴,中方高度重視兩國關係發展,希望深化政治互信、推動關係。

