San Mateo縣有180名想打加強針市民需重新預約

【KTSF 朱慧琪報導】

假期前夕，令打加強針的需求大增，San Mateo縣有診所由於人手不足，拒絕了180名想打疫苗的市民，並要求他們重新預約，而在週二晚，San Mateo縣打加強針的人大排長龍。

在San Mateo縣的Event Center，排隊打加強針的車輛大排長龍，來排隊的民眾表示，不想被新型肺炎入侵，尤其在假期節日快到，他們都想在聖誕節和新年前接種疫苗和加強針。

在過去一年，新型肺炎令民眾取消假期節日活動，現在疫苗和加強針令人們可能再次眾在一起。

一對在排隊的夫婦表示：「我們看到很多認識的人，都接種了雙重疫苗，並確診，症狀輕微，但我們仍然不想感染新型肺炎。」

假期將至，令疫苗疫苗需求大增，San Mateo縣醫療中心由於人手不足，在下午4點半前逼不得已取消所有疫苗的預約，該醫療中心有180個預約，因此要改期。

San Mateo縣醫療中心發言人指，因由第三方的人力資源負責該診所，導致人手短缺，他表示不擔心這種情況會在未來重演。

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