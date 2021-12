San Mateo縣有180名想打加強針市民需重新預約

【KTSF 朱慧琪報導】

假期前夕,令打加強針的需求大增,San Mateo縣有診所由於人手不足,拒絕了180名想打疫苗的市民,並要求他們重新預約,而在週二晚,San Mateo縣打加強針的人大排長龍。

在San Mateo縣的Event Center,排隊打加強針的車輛大排長龍,來排隊的民眾表示,不想被新型肺炎入侵,尤其在假期節日快到,他們都想在聖誕節和新年前接種疫苗和加強針。

在過去一年,新型肺炎令民眾取消假期節日活動,現在疫苗和加強針令人們可能再次眾在一起。

一對在排隊的夫婦表示:「我們看到很多認識的人,都接種了雙重疫苗,並確診,症狀輕微,但我們仍然不想感染新型肺炎。」

假期將至,令疫苗疫苗需求大增,San Mateo縣醫療中心由於人手不足,在下午4點半前逼不得已取消所有疫苗的預約,該醫療中心有180個預約,因此要改期。

San Mateo縣醫療中心發言人指,因由第三方的人力資源負責該診所,導致人手短缺,他表示不擔心這種情況會在未來重演。

