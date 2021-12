接種三劑輝瑞疫苗有效應對Omicron變種

【有線新聞】

輝瑞/BioNTech指,接種三針旗下新型肺炎疫苗產生的中和抗體水平,足以應付Omicron變種,建議民眾盡快補針。

Omicron 變種病毒株蔓延多國,更出現社區傳播。部分國家加快打加強針的步伐,究竟補打第三針是否有效?

輝瑞/BioNTech公布首個針對加強針對抗Omicron的研究,當中使用的39個血清樣本,在約一個月前接種第二或第三針,初步研究發現,打三針的人產生對抗病毒突刺蛋白的中和抗體水平,是只打兩針的25倍。

輝瑞首席科學總監多爾斯滕表示:「接種三針後產生應對Omicron的中和抗體水平,和只打兩針後應對原始、Alpha和Delta變種病毒相若。我們欣喜公布,接種三針現有疫苗能產生堅實保護力。」

而只打兩針產生對抗Omicron的中和抗體水平大減,不過由於接種疫苗後,產生的T細胞不受Omicron變種影響,相信仍有效預防重症。

藥廠相信再加一針加強劑,是最好方法預防新型肺炎擴散。又指英國等國家,已將接種第二和第三針間距,由原本的半年縮短至3個月,建議其他國家考慮跟從。

公司上月底開始研發針對Omicron的疫苗,計劃在未打針的人身上試驗。有需要的話,首批改良版疫苗可於下年3月付運,視乎監管機構審批進度。而原本預定下年生產40億劑疫苗的目標不會受影響。

世衛則指初步數據顯示,病人感染Omicron後病情比感染Delta等變種輕,強調現有疫苗能有效應對過往出現的變種、預防重症,相信對付Omicron亦不例外。

