接種三劑輝瑞疫苗有效應對Omicron變種

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輝瑞/BioNTech指，接種三針旗下新型肺炎疫苗產生的中和抗體水平，足以應付Omicron變種，建議民眾盡快補針。

Omicron 變種病毒株蔓延多國，更出現社區傳播。部分國家加快打加強針的步伐，究竟補打第三針是否有效?

輝瑞/BioNTech公布首個針對加強針對抗Omicron的研究，當中使用的39個血清樣本，在約一個月前接種第二或第三針，初步研究發現，打三針的人產生對抗病毒突刺蛋白的中和抗體水平，是只打兩針的25倍。

輝瑞首席科學總監多爾斯滕表示：「接種三針後產生應對Omicron的中和抗體水平，和只打兩針後應對原始、Alpha和Delta變種病毒相若。我們欣喜公布，接種三針現有疫苗能產生堅實保護力。」

而只打兩針產生對抗Omicron的中和抗體水平大減，不過由於接種疫苗後，產生的T細胞不受Omicron變種影響，相信仍有效預防重症。

藥廠相信再加一針加強劑，是最好方法預防新型肺炎擴散。又指英國等國家，已將接種第二和第三針間距，由原本的半年縮短至3個月，建議其他國家考慮跟從。

公司上月底開始研發針對Omicron的疫苗，計劃在未打針的人身上試驗。有需要的話，首批改良版疫苗可於下年3月付運，視乎監管機構審批進度。而原本預定下年生產40億劑疫苗的目標不會受影響。

世衛則指初步數據顯示，病人感染Omicron後病情比感染Delta等變種輕，強調現有疫苗能有效應對過往出現的變種、預防重症，相信對付Omicron亦不例外。

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