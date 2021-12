奧克蘭商家稱犯罪活動影響生意從疫情中反彈（視頻）

【KTSF】

東灣奧克蘭(屋崙)警局計劃招聘更多警員打擊越來越猖獗的犯罪,有商家也表示,犯罪活動極為不利他們的業務從疫情中反彈。

本來就遭受疫情嚴重打擊的奧克蘭市小商業,現在更是因為猖狂的犯罪活動而雪上加霜。

奧克蘭小商戶Lily Ayers說:「有賊人從後門溜進來,竊取收銀台的現金,也拿走了所有手提電腦。」

Ayers大約是在3年之前開始經營這家名為Queen Hippie Gypsy的商店,在疫情之下,她絞盡腦汁地想讓這家店存活下來。

首先他們遭遇到了疫情的衝擊,然後遇上去年爆發的抗議遊行,現在該店又發生了搶劫事件,現在不光是店家,就連顧客進門購物都會感到緊張。

Ayer說:「我認為很多人就連出門都害怕,即便在自己的社區中。」

就在奧克蘭市議會表決要招募更多警察,打擊日益猖獗的犯罪活動時,奧克蘭的商業領袖也在開會討論罪案影響生意從疫情中反彈。

奧克蘭都會商會主席Barbara Leslie說:「阻止我們反彈的是這個概念、這個現實,關於公共安全越來越多問題,僱主都很擔心僱員的安危。」

對於像Ayers這樣的小商戶而言,現在唯一能做的就是保持樂觀繼續前行。

Ayers說:「我們在奧克蘭屢受打擊,是的我們還在這裡,我們的目標是繼續經營,但是難度很大。」

對於市府要招募更多警員,商會領袖們表示支持,他們希望看到更多的警員在奧克蘭街道巡邏,為民眾提供安全保障。

