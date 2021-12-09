Omicron變種病毒今冬料成為主流病毒株

December 9, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
(CDC)

【KTSF 張麗月報導】

醫療人員相信，Omicron變種病毒在今個冬季有可能成為主流的病毒株，至今數據顯示，Omicron的病情嚴重性，可能不及Delta變種病毒，但Omicron可能更容易散播，另外Pfizer藥廠表示，初步數據顯示，新型肺炎病毒疫苗加強針在對抗Omicron變種病毒方面，可以提供更強的保護。

Pfizer藥廠表示，第三針可以強力保護Omicron變種病毒。

Pfizer藥廠首席科研總監Mikael Dolsten醫生說：「對，可以說能夠對抗Omicron，你需要接種三劑疫苗。」

因為第三針會令抗體水平增加25倍，類似兩劑疫苗加強針，來保護Delta之類的變種病毒一樣。

不過白宮醫療總顧問Anthony Fauci醫生表示，這是令人鼓舞的消息，但仍需了解多一點Omicron變種病毒的特性。

Fauci醫生說：「了解多一點，在未來幾天至幾星期，關於Omicron傳染力和嚴重程度。」

根據Johns Hopkins大學，Delta變種病毒個案在全美繼續上升，平均每天有超過11.8萬宗新症，上個月的升幅超過六成。

聯邦衛生福利部指，新型肺炎病毒的住院人數上個月有超過6.2萬宗，因此Fauci醫生繼續催促民眾去打疫苗針和打加強針。

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