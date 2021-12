Omicron變種病毒今冬料成為主流病毒株

【KTSF 張麗月報導】

醫療人員相信,Omicron變種病毒在今個冬季有可能成為主流的病毒株,至今數據顯示,Omicron的病情嚴重性,可能不及Delta變種病毒,但Omicron可能更容易散播,另外Pfizer藥廠表示,初步數據顯示,新型肺炎病毒疫苗加強針在對抗Omicron變種病毒方面,可以提供更強的保護。

Pfizer藥廠表示,第三針可以強力保護Omicron變種病毒。

Pfizer藥廠首席科研總監Mikael Dolsten醫生說:「對,可以說能夠對抗Omicron,你需要接種三劑疫苗。」

因為第三針會令抗體水平增加25倍,類似兩劑疫苗加強針,來保護Delta之類的變種病毒一樣。

不過白宮醫療總顧問Anthony Fauci醫生表示,這是令人鼓舞的消息,但仍需了解多一點Omicron變種病毒的特性。

Fauci醫生說:「了解多一點,在未來幾天至幾星期,關於Omicron傳染力和嚴重程度。」

根據Johns Hopkins大學,Delta變種病毒個案在全美繼續上升,平均每天有超過11.8萬宗新症,上個月的升幅超過六成。

聯邦衛生福利部指,新型肺炎病毒的住院人數上個月有超過6.2萬宗,因此Fauci醫生繼續催促民眾去打疫苗針和打加強針。

