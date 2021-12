Mountain View一社區房價便宜得讓人難以置信（視頻）

【KTSF 關鍵報導】

在疫情下,舊金山灣區房屋價格仍居高不下,但Mountain View市一個社區,一些房屋的價格便宜得可能會讓您難以置信。

位於矽谷中心的Mountain View的房價中位數為150萬美元,但這座城市有的房子其實真的不貴,比如有一個兩室兩衛的房子,售價就只有不到19萬。

地產經紀Eric Sjoberg說:「現在我們已把房價降到真的很划算,我為此接到超級多電話。」

這間房子在今年5月時的價格大約為25萬美元,地產經紀Eric Sjoberg曾四次降價,只為了將其賣出,是這房子有什麼問題嗎?非也,它其實是一個移動房屋。

Sjoberg說:「那個污名可是大事,特別是對外地來的人,認為只有窮人才住移動房屋。」

在過去幾年內,從他手中售出的移動房屋有幾千套,他表示,現在的移動房屋無論在質量和裝修品質都遠超過去。

Sjoberg說:「您邀請朋友來,看到那希洛克牆壁與花崗石台面,人們會感嘆,天啊,這比我剛剛花150萬買來的公寓好多了。」

僅在聖荷西,就有58個移動房屋公園,他們看上去有點老舊,那是因為最後一個移動房公園是在1980年竣工的,如果購買Mountain View的移動屋的話,每個月僅需907美元按揭,但是住戶要每個月繳納場地費用,買主年齡也必須要在55歲以上,您在哪也找不到這麼好的價格。

Steve Wozniak正在給鄰居們送聖誕卡片,他說他不在乎別人可能因為他住在移動屋而看不起他。

Wozniak說:「我很享受這裡,在這住有一個好處就是加租的壓力很小。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。