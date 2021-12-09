市民向兩華裔市參事發公開信 促制定Lowell高中收生政策時勿漠視民意（視頻）

【KTSF 李廷英報導】

一班支持舊金山（三藩市）Lowell高中恢復擇優收生政策的人士，在一份中文報章刊登全版廣告，特別發公開信給舊金山市參事馬兆明（Gordon Mar）和陳詩敏（Connie Chan），要求他們敦促舊金山教育委員會妥善處理Lowell的收生政策，不能漠視民意，兩名市參事跟本台記者談過。

週三在報章頭版刊登的公開信，由多名市民聯名致代表日落區的市參事馬兆明，以及代表列治文區的市參事陳詩敏，要求馬兆明和陳詩敏敦促舊金山教育委員會，以及舊金山聯合校區在制定Lowell高中收生政策時，不能像今年2月的時候，沒有充分徵詢民意情況下，倉促地廢除Lowell高中沿用多年，根據學生成績錄取新生的政策改為抽籤制。

公開信指出，雖然法庭下令推翻Lowell高中抽籤收生制度，但教育委員會沒有相應的準備，導致校區未能趕及下個學年恢復Lowell高中擇優考試收生制度。

公開信表示，教育委員會是時候全面透徹地與整個社區接觸，多方面聆聽意見，妥善制定最符合所有人利益的長遠收生政策。

市參事馬兆明的女兒是Lowell高中三年級學生，他對於擇優收生的看法是：「我認為基於成績的收生制度，是Lowell高中成功的關鍵，因此我認為應該維持下去，可以有需要作出調整。」

其中包括調整收生政策，達到更公平以及學生更多元化。

市參事陳詩敏是否支持根據成績錄取學生呢？

陳詩敏說：「以一個家長的立場，以及我本身從Galileo高中畢業，我也有孩子在公校讀三年級，我希望不單只是Lowell，而是所有高中和所有學校都提高教育水平，變成這個競爭性，Lowell高中入學的競爭性，不成為最大的問題。」

陳詩敏和馬兆明都表示，制定入學政策是教育委員的職責，他們需要聽取民意再做決定。

教育委員會週二晚一讀通過校區總監提出2022至23學年Lowell高中繼續採用抽籤收生制，教委會將於下星期四投票決定。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有，不得轉載。