市民向兩華裔市參事發公開信 促制定Lowell高中收生政策時勿漠視民意（視頻）

【KTSF 李廷英報導】

一班支持舊金山(三藩市)Lowell高中恢復擇優收生政策的人士,在一份中文報章刊登全版廣告,特別發公開信給舊金山市參事馬兆明(Gordon Mar)和陳詩敏(Connie Chan),要求他們敦促舊金山教育委員會妥善處理Lowell的收生政策,不能漠視民意,兩名市參事跟本台記者談過。

週三在報章頭版刊登的公開信,由多名市民聯名致代表日落區的市參事馬兆明,以及代表列治文區的市參事陳詩敏,要求馬兆明和陳詩敏敦促舊金山教育委員會,以及舊金山聯合校區在制定Lowell高中收生政策時,不能像今年2月的時候,沒有充分徵詢民意情況下,倉促地廢除Lowell高中沿用多年,根據學生成績錄取新生的政策改為抽籤制。

公開信指出,雖然法庭下令推翻Lowell高中抽籤收生制度,但教育委員會沒有相應的準備,導致校區未能趕及下個學年恢復Lowell高中擇優考試收生制度。

公開信表示,教育委員會是時候全面透徹地與整個社區接觸,多方面聆聽意見,妥善制定最符合所有人利益的長遠收生政策。

市參事馬兆明的女兒是Lowell高中三年級學生,他對於擇優收生的看法是:「我認為基於成績的收生制度,是Lowell高中成功的關鍵,因此我認為應該維持下去,可以有需要作出調整。」

其中包括調整收生政策,達到更公平以及學生更多元化。

市參事陳詩敏是否支持根據成績錄取學生呢?

陳詩敏說:「以一個家長的立場,以及我本身從Galileo高中畢業,我也有孩子在公校讀三年級,我希望不單只是Lowell,而是所有高中和所有學校都提高教育水平,變成這個競爭性,Lowell高中入學的競爭性,不成為最大的問題。」

陳詩敏和馬兆明都表示,制定入學政策是教育委員的職責,他們需要聽取民意再做決定。

教育委員會週二晚一讀通過校區總監提出2022至23學年Lowell高中繼續採用抽籤收生制,教委會將於下星期四投票決定。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。