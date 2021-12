羅冠聰獲邀赴美演講 鄧炳強斥現代漢奸

【有線新聞】

香港立法會前議員羅冠聰獲美國總統拜登邀請,到「全球民主峰會」演講。香港保安局局長鄧炳強再批評羅冠聰,說他是「現代漢奸」,羅冠聰回應說「中國特色漢奸」應該是指真正為香港付出的人。

保安局局長鄧炳強在美國民主峰會舉行前夕,再開腔批評出席演說的前立法會議員羅冠聰。鄧炳強:「我留意到羅冠聰說,有美國總統拜登邀請他出席民主峰會,因此感到榮幸。一個人出賣自己的國家是為了外國的政治目的,這些就是現代的漢奸。現代漢奸羅冠聰因為出賣國家而沾沾自喜,我覺得他應該感到羞恥。」

羅冠聰抵達美國應美國總統拜登邀請,就保障人權及鞏固民主對抗威權在民主峰會發表演說。他隔空回應說,自己不是第一次被人罵是「漢奸」、「懦夫」、「賣國賊」,司徒華、李柱銘都被人這樣罵過。

他形容在中國特色的民主、自由、法治下,「中國特色漢奸」應該是真正為香港付出的人,又說無論環境多麼艱困,不要被極權切割成毫不相關的個體。他較早前回應外間批評他受外國勢力煽動的言論荒謬,表明自己沒受外國政府資助。

內地官媒接連發文批評羅冠聰指,他是西方反華「玩偶」、反華勢力殘存的「馬前卒」。人民日報形容羅冠聰背叛祖國,散播政治謊言,批評美國干涉香港事務,支持反中亂港勢力。

