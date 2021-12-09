美國今年頭9個月有4萬人墮禮物卡騙網（視頻）

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聯邦貿易委員會（FTC）提醒民眾嚴防禮物卡詐騙案，光是今年頭9個月，就已經有4萬人受害。

FTC提醒，禮物卡是用來送禮用的，不是用來作為付款工具，如果聽到有人要求你用禮物卡支付帳單或欠款，一定要提高警覺。

根據最新發布的官方數據，2021年頭9個月，有4萬人通報遭遇禮物卡詐騙案，受害總金額高達1億4千8百萬元，而這個數字也顯示，這類的詐騙近年有逐年增加的趨勢。

當局表示，自從2018年以來，禮物卡詐騙案已經成為跟付款有關的詐騙案中，最常發生的案件，先前包括Google Play、Apple、eBay和Walmart的禮物卡最受騙子的歡迎，而今年則是Target的禮物卡居冠。

騙子通常是打電話給人，自稱是政府機構例如社安局，或是一般商家，威脅說如果你不去購買禮物卡支付款項，就會被逮捕或是銀行帳號會被凍結等。

而且騙子在受害人前往購買禮物卡的同時，會一直跟受害人保持通話，在受害人買好禮物卡，並將禮物卡的號碼告知騙子後，騙子會隨即謊稱已經解決好有關問題。

FTC提醒民眾，只要是涉及要求你購買禮物卡付款的電話、電郵或簡訊，全部都不要理會，以免上當。

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