美國今年頭9個月有4萬人墮禮物卡騙網（視頻）

聯邦貿易委員會(FTC)提醒民眾嚴防禮物卡詐騙案,光是今年頭9個月,就已經有4萬人受害。

FTC提醒,禮物卡是用來送禮用的,不是用來作為付款工具,如果聽到有人要求你用禮物卡支付帳單或欠款,一定要提高警覺。

根據最新發布的官方數據,2021年頭9個月,有4萬人通報遭遇禮物卡詐騙案,受害總金額高達1億4千8百萬元,而這個數字也顯示,這類的詐騙近年有逐年增加的趨勢。

當局表示,自從2018年以來,禮物卡詐騙案已經成為跟付款有關的詐騙案中,最常發生的案件,先前包括Google Play、Apple、eBay和Walmart的禮物卡最受騙子的歡迎,而今年則是Target的禮物卡居冠。

騙子通常是打電話給人,自稱是政府機構例如社安局,或是一般商家,威脅說如果你不去購買禮物卡支付款項,就會被逮捕或是銀行帳號會被凍結等。

而且騙子在受害人前往購買禮物卡的同時,會一直跟受害人保持通話,在受害人買好禮物卡,並將禮物卡的號碼告知騙子後,騙子會隨即謊稱已經解決好有關問題。

FTC提醒民眾,只要是涉及要求你購買禮物卡付款的電話、電郵或簡訊,全部都不要理會,以免上當。

