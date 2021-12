美國安顧問稱將採取一切行動確保北京無法攻台

【有線新聞】

美國表明為確保北京不會武力統一台灣,會從威懾和外交角度採取一切行動。

眾議院已率先通過下年度國防授權法案,建議五角大樓邀請台灣參加明年環太平洋軍演,和制定計劃協助台灣促進不對稱防衛能力。

現身白宮記者會、交代圍繞烏克蘭局勢的美俄領袖會議時,美國國家安全顧問沙利文被問到一旦普京入侵烏克蘭,而中國國家主席習近平同時武力攻台,美國是否已準備好應對。

沙利文回答︰「美國會以一切可行的行動,從威懾和外交角度,確保永不發生你提到的(北京攻入)台灣問題;並嘗試避免和阻止烏克蘭被入侵。這是我們現時政策目標、採取的步驟,總統拜登正是為此向普京傳達訊息。有關台灣,我們過去8個月在印太地區的努力,也全是為了避免任何中國選擇攻入的情況。」

同日參眾兩院軍事委員會就2022財政年度國防授權法案最後版本達成共識,法案總額高達約7700億美元,比去年預算和拜登提出的金額都要高。包括為針對中國的「太平洋威懾計劃」提供71億美元,還有不少關乎台灣的內容。

例如建議美國國防部邀請台灣參加2022年環太平洋軍演;同時要求防長提交台灣防衛能力評估報告,及協助台灣促進不對稱防衛能力。又主張加強國民警衛軍在救災和協助訓練等方面,與台灣合作。

防長須就雙方合作可行性提交報告予相關委員會。國防授權法案一般能輕鬆獲兩院表決通過,交予總統簽署後生效。

