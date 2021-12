英國澳洲宣布不會派官員出席北京冬奧

【有線新聞】

英國和澳洲跟隨美國,不會派官員出席明年的北京冬奧,表明關注中國的人權情況。中國外交部批評澳洲毫無底線,盲目追隨個別國家,已提出嚴正交涉。

英國首相約翰遜出席國會,證實將外交杯葛明年2月的北京冬奧,表明關注中國的人權情況。

約翰遜表示:「英國政府毫不猶豫向中方提出這些問題,就像我上次跟中國國家主席習近平對話,將會外交杯葛北京冬奧,沒有部長、官員出席。」

但他同時表明,不支持涉及運動員的抵制行為,認為是不明智。

澳洲同日表明因新疆人權議題,不派政府官員出席冬奧。澳洲總理莫理森表示:「中國政府持續不接納雙方接觸討論分歧的機會,所以不意外地,澳洲政府官員不會到中國出席冬奧,不過澳洲運動員仍會參加,我是按澳洲國家利益而這樣做。」

總理莫里森指新疆人權狀況只是澳洲和中國的其中一個分歧,知道中國關注澳洲強硬規管外國投資的「外國干預法」和「外國關係法」,多次提出想溝通,但對方中斷渠道。

澳洲亦不同意北京多番批評澳洲加強國防,尤其針對澳洲近日決定與美國合作建造核潛艇的計劃。

莫里森指,仍然希望政治與體育分開,運動員會照參賽,澳洲奧委會預計冬奧代表團有近40名運動員。

中方重申冬奧不是政治作秀和政治操弄的舞台,堅決反對澳洲此舉,已提出嚴正交涉。

中國外交部發言人汪文斌表示:「澳大利亞將是否派政府官員出席北京冬奧會,同所謂的新疆人權問題掛鉤,完全是欲加之罪,何患無辭,也充分暴露出澳大利亞政府對個別國家盲目追隨、亦步亦趨,到了不分是非、毫無底線的程度。」

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。