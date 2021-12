【有線新聞】

小型研究顯示,Omicron變種病毒大幅降低輝瑞BioNTech疫苗功效。

南非有研究團隊,研究12名打齊兩針輝瑞疫苗人士的血液樣本,發現血液仍然能夠中和Omicron病毒株,但與最原始的新型冠狀病毒相比,抗體數量大幅減少41倍。反映Omicron變種病毒有能力部分躲避疫苗。

這次研究有一半人、即6名測試者是曾經確診,之後再接種疫苗。其中5位的血液能夠中Omicron變種病毒。

研究人員強調這次只是初步結果、需時驗證,認為接種加強劑有助提升中和抗體水平。

