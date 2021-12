舊金山計劃容許縣警在非上班時間到零售店當保安員

【KTSF】

為了解決舊金山市警局人力不足的問題,舊金山市府領導層和警方,共同合作採取新的行動,打擊近來猖獗的零售商店盜竊案件。

舊金山新的保護商業議案稱為10-A計畫,允許舊金山縣警在非上班時間,受聘私人公司擔任市內零售商店保安人員,以提高執法人員的能見度,預防零售盜竊罪案的發生。

目前舊金山市警局的警員非上班時間可以從事私人保安工作,但目前的人力根本供不應求。

舊金山市警局局長Bill Scott說:「事實上舊金山市警局無法滿足向我們提出的需求,現在我們跟舊金山縣警合作,可以幫助到這些短缺。」

舊金山市參事Ahsha Safai說:「這是為了要有遏阻作用,為了增加街道上的耳目。」

目前市府領導層已經和警方達成協議,等舊金山市參事在議案上簽字後才會實施。

舊金山市警局以及縣警局強調,除了零售盜竊案,也會預防先前在聯合廣場的集體搶劫案再度發生。

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。