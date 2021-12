舊金山市府變身Pop-Up市集（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山(三藩市)市府大樓地面的North Light Court,週二搖身一變成為一個充滿節日氣氛的Pop-Up市集。

市府大樓的North Light Court大堂週二充滿購物和節日氣氛,來自舊金山的40個商家,在這裡開設Pop-Up臨時攤位。

商家Jonovan說:「我做纜車手工藝品和磁石,最近用香檳軟木塞做聖誕裝飾,我手繪小盒子,又親手做薑餅屋。」

這個商家17年前放棄在大公司的職位,全情投入手繪玻璃的藝術創作,成為全職藝術家。

商家Dana Boyko說:「我參加過這項活動,過去7年每年這節日都有參與,這是很好的活動而且很熱鬧。」

這項節日活動主辦單位是市府的經濟及勞動力辦公室,市長布里德也來看過,並且選購禮品。

今年的Pop-Up活動,參與的亞裔商家不多,有商家賣化妝品,也有商家表示,平時經營網購,但把握今天的機會實體擺賣,推廣自己的商品。

