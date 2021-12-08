舊金山市府變身Pop-Up市集（視頻）

【KTSF 黃恩光報導】

舊金山（三藩市）市府大樓地面的North Light Court，週二搖身一變成為一個充滿節日氣氛的Pop-Up市集。

市府大樓的North Light Court大堂週二充滿購物和節日氣氛，來自舊金山的40個商家，在這裡開設Pop-Up臨時攤位。

商家Jonovan說：「我做纜車手工藝品和磁石，最近用香檳軟木塞做聖誕裝飾，我手繪小盒子，又親手做薑餅屋。」

這個商家17年前放棄在大公司的職位，全情投入手繪玻璃的藝術創作，成為全職藝術家。

商家Dana Boyko說：「我參加過這項活動，過去7年每年這節日都有參與，這是很好的活動而且很熱鬧。」

這項節日活動主辦單位是市府的經濟及勞動力辦公室，市長布里德也來看過，並且選購禮品。

今年的Pop-Up活動，參與的亞裔商家不多，有商家賣化妝品，也有商家表示，平時經營網購，但把握今天的機會實體擺賣，推廣自己的商品。

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