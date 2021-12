踢傷華裔伯伯男子僅被判精神治療 最近南灣再犯案（視頻）

【KTSF 郭柟報導】

去年在舊金山(三藩市)田德隆區等巴士時被無辜踢倒受傷的84歲華裔伯伯廖榮炘的案件,法官上星期判處被告只是接受精神治療並獲釋,令廖伯伯和一班社區人士不滿,集會示威,地檢官博徹思(Chesa Boudin)週二表示,該名被告最近又在南灣作案,他已向法官提出中止被告轉介精神治療的服務。

博徹思表示,本案被告,23歲男子Eric Ramos-Hernandez,最近又在南灣Santa Clara縣涉及另一宗毀壞案而被定罪,博徹思因此在上星期向法官提出中止轉介被告的精神治療服務。

博徹思說:「我們認為Ramos-Hernandez因今次的定罪,應該中止轉介精神治療,他的情況良好,有遵從法庭指示,但他又再在另一個縣作案。」

法官原本打算在週二決定是否延長被告的精神治療,或是中止轉介服務,但是宣佈押後至下星期12月14日才作決定。

博徹思說如果法官決定中止轉介服務,Hernandez將會重回司法程序,但是基於疫情關係,令好多審判案都要押後,有可能要等多個幾個月,才能正式進入審判程序。

另一方面,對於事主廖伯伯和一眾華裔社區人士不滿地檢處的處理方式,博徹思表示,地檢處直至上星期為止,一直都有派識講廣東話的專員定期跟事主廖伯伯直接對話,通知他最新情況。

但博徹思聲稱,自從廖伯伯的家人早前向媒體反映不滿法官判處被告只接受精神治療並獲釋之後,廖伯伯就不肯直接對話。

博徹思說:「自從廖先生的孫子向媒體表達他的個人訴求之後,我們的律師和受害人服務委員,一直都想跟廖先生直接對話,包括我自己在內,但是廖先生並不想直表接見我們,而是希望透過他的代表律師,他的代表律師拒絕安排會面。」

另外,舊金山有一名在過去曾被控120幾項小額盜竊案,而不須付錢保釋外出的女人,最近又因為在Stonestown商場、Target百貨公司涉嫌偷竊4萬幾元財物而被捕。

地檢處表示,該案41歲被告Aziza Graves本身被法官安排去佩戴GPS電子監視器,但她無視法庭命令。

博徹思說:「地檢處有反對將她被告釋放,我們覺得釋放不恰當,但是法官仍堅持將她釋放,被告最無去佩戴GPS電子監視器,再次被捕,當她再次提堂時,我們會要求將她收押,但最終也要看法官是否接受請求。」

(Copyright 2021 KTSF. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。