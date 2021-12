英國發現Omicron隱形版本 可避過核酸檢測篩查

【有線新聞】

研究發現,Omicron變種病毒出現「隱形」版本,可避過核酸檢測篩查,要靠基因排序才能檢測,相對較難追蹤。

英國單日再多約100人確診Omicron變種病毒,當地爆發新變種疫情短短一個多星期,累計個案已升至400多宗;北愛爾蘭也首次錄得個案。

首相約翰遜指Omicron傳染力比Delta強,可能會進一步收緊限制,包括推出疫苗通行證和在家工作。

蘇格蘭當局估計,可能兩至三天、Omicron確診數字便會翻倍,敦促民眾盡可能在家工作,直至下月中。

Omicron至今在全球50多個國家和地區蔓延。有英國學者發現,Omicron變種病毒出現「隱形版」,一般核酸檢測無法檢驗。這是因為與標準譜系的Omicron相比,隱形版Omicron缺乏特定的基因變化,要靠基因排序才能篩查出,需時較長。

目前南非、澳洲和加拿大都發現「隱形Omicron」案例。研究人員表示,現時未知標準和隱形版Omicron會否用同一方式傳播,但兩者基因有別或表現不同,隱形版Omicron有機會被定義為另一新變種。

世衛重申沒有跡象表明Omicron較Delta等其他變種導致更多重症,現有疫苗仍有效預防重症。

