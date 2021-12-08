英國發現Omicron隱形版本 可避過核酸檢測篩查

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研究發現，Omicron變種病毒出現「隱形」版本，可避過核酸檢測篩查，要靠基因排序才能檢測，相對較難追蹤。

英國單日再多約100人確診Omicron變種病毒，當地爆發新變種疫情短短一個多星期，累計個案已升至400多宗；北愛爾蘭也首次錄得個案。

首相約翰遜指Omicron傳染力比Delta強，可能會進一步收緊限制，包括推出疫苗通行證和在家工作。

蘇格蘭當局估計，可能兩至三天、Omicron確診數字便會翻倍，敦促民眾盡可能在家工作，直至下月中。

Omicron至今在全球50多個國家和地區蔓延。有英國學者發現，Omicron變種病毒出現「隱形版」，一般核酸檢測無法檢驗。這是因為與標準譜系的Omicron相比，隱形版Omicron缺乏特定的基因變化，要靠基因排序才能篩查出，需時較長。

目前南非、澳洲和加拿大都發現「隱形Omicron」案例。研究人員表示，現時未知標準和隱形版Omicron會否用同一方式傳播，但兩者基因有別或表現不同，隱形版Omicron有機會被定義為另一新變種。

世衛重申沒有跡象表明Omicron較Delta等其他變種導致更多重症，現有疫苗仍有效預防重症。

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