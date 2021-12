【KTSF】

12月7日是日本偷襲美國珍珠港80週年,總統拜登夫婦前往首都華盛頓國家二戰紀念碑獻花。

總統拜登獻花時曾經觸摸花圈,當中包含有一朵野生向日葵,藉此紀念日前逝世的二戰退伍軍人、前國會參議員Bob Dole。

80年前的12月7日日軍偷襲夏威夷珍珠港,造成2,403名美軍及平民死亡,但並沒有損害美國海軍主力。

美國其後向日本宣戰,導致二次大戰全面爆發,美國政府其後宣布,將12月7日訂為戰爭紀念日,在遭擊沉的軍艦上建立紀念館每年都舉行典禮。

