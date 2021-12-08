全美新型肺炎新症持續上升 平均每日逾12萬人確診

December 8, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注
資料圖片 (KTSF)

【KTSF 朱慧琪報導】

全美新型肺炎新症持續上升，平均每日超過12萬人確診及超過1,600人死亡，Delta變種病毒仍然是主流病毒株，同時，Omicron變種病毒亦在迅速傳播，但Omicron可能感染後症狀更輕。

一如衛生官員所料，冬季疫情反彈，根據Johns Hopkins大學數據，全美新型肺炎平均每日超過12萬人確診，以及超過1,600人染疫死亡。

布朗大學公共衛生學院副院長Megan Ranney說：「隨著天氣轉冷，人們開始在室內時間更長，口罩和通風這些保護層漸漸消失，我們會見到確診數字上升。」

公共衛生官員指99%的新症是來自Delta病毒株，但同時Omicron變種病毒亦在傳播，至今已經至少19個州份通報Omicron病例。

最新證據顯示，Omicron比Delta病毒株傳播更快，但可能症狀較輕。

FDA疫苗諮詢委員會成員Paul Offit說：「在病毒的角度，它要做兩件事，它想更具傳染性，這樣它能繼續傳播，但它想毒性更低從而症狀較輕，殺死你對它沒有好處，因為它依賴你來傳染開去，病毒需要你來讓它繁殖。」

這樣便會對我們有利。

Offit說：「你有一種病毒，它可以擊倒像Delta毒性更強的病毒株，最好的情況是，演變成本質上是一種類似普通感冒的病毒。」

專家亦表示，有關Omicron的信息還有很多需要了解。

與此同時，衛生官員稱，我們現時最需要的是接種疫苗。

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