全美新型肺炎新症持續上升 平均每日逾12萬人確診

【KTSF 朱慧琪報導】

全美新型肺炎新症持續上升,平均每日超過12萬人確診及超過1,600人死亡,Delta變種病毒仍然是主流病毒株,同時,Omicron變種病毒亦在迅速傳播,但Omicron可能感染後症狀更輕。

一如衛生官員所料,冬季疫情反彈,根據Johns Hopkins大學數據,全美新型肺炎平均每日超過12萬人確診,以及超過1,600人染疫死亡。

布朗大學公共衛生學院副院長Megan Ranney說:「隨著天氣轉冷,人們開始在室內時間更長,口罩和通風這些保護層漸漸消失,我們會見到確診數字上升。」

公共衛生官員指99%的新症是來自Delta病毒株,但同時Omicron變種病毒亦在傳播,至今已經至少19個州份通報Omicron病例。

最新證據顯示,Omicron比Delta病毒株傳播更快,但可能症狀較輕。

FDA疫苗諮詢委員會成員Paul Offit說:「在病毒的角度,它要做兩件事,它想更具傳染性,這樣它能繼續傳播,但它想毒性更低從而症狀較輕,殺死你對它沒有好處,因為它依賴你來傳染開去,病毒需要你來讓它繁殖。」

這樣便會對我們有利。

Offit說:「你有一種病毒,它可以擊倒像Delta毒性更強的病毒株,最好的情況是,演變成本質上是一種類似普通感冒的病毒。」

專家亦表示,有關Omicron的信息還有很多需要了解。

與此同時,衛生官員稱,我們現時最需要的是接種疫苗。

