奧克蘭(屋崙)市議會週二晚表決以6比2票大比數通過未來兩年撥款增聘警員。

奧克蘭亞裔市議會主席陶盛(Sheng Thao)說:「我覺得每日都在發生暴力慘劇,奧克蘭全市都有人表示,他們在家中不覺得安全,又害怕外出。」

奧克蘭市長Libby Schaaf提出新的增聘警員計劃書,將動用接近600萬元,目標是增加60名警員。

陶盛提出在全國招聘有經驗的警員,以及提供5萬元花紅,吸引警員加入奧克蘭警隊,奧克蘭至今發生了129宗兇殺案。

