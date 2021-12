奧克蘭社區領袖呼籲市府增警力和警訓班 對抗犯罪活動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

面對近期命案與搶劫等罪案顯著上升,奧克蘭(屋崙)社區領袖呼籲市府增加警力和警訓班,來對抗犯罪活動。

週二在復興中心舉辦的記者會中,除了奧克蘭華埠商會的代表,也包括非洲裔、拉美裔的商會代表,他們表示每況愈下的治安,令到許多商戶提早關門。

Jennifer Tran說:「這不是政治議題,不關於市府政策,這關係到個人問題,我們的社區正受到攻擊,不是來自某人或某個社區,而是存在的貧困、治安問題,治安是一種感覺,我們的小商業,寧可在下午5點就關門,犧牲他們的收入,要確保他們能夠活著回家見家人。」

奧克蘭華埠商會會長陳錫澎說:「(今年)已經有129人被殺害,2,500次搶劫事件,500個開槍事件,已經到了不可收拾的階段,所以呼籲大家一起合作,增加警力,你見到現在華埠增加了警力之後,其實治安從8月開始已經好轉,所以我希望這個訊息,可以帶個市府裡面,和不同社區裡頭,警察是一個可以真正維持治安的方法之一。」

與此同時,保安人員Kevin Nishita最近因為在為攝影記者提供保安而被殺的事件,警方和社區機構已經籌得超過3.8萬懸紅緝拿罪犯,而金城銀行目前為Nishita家人設立一個基金。

想捐款的民眾,可以將支票寄到Kevin Nishita Trust,地址是381號8街,奧克蘭郵區號碼94607。

