奧克蘭社區領袖呼籲市府增警力和警訓班 對抗犯罪活動（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

面對近期命案與搶劫等罪案顯著上升，奧克蘭（屋崙）社區領袖呼籲市府增加警力和警訓班，來對抗犯罪活動。

週二在復興中心舉辦的記者會中，除了奧克蘭華埠商會的代表，也包括非洲裔、拉美裔的商會代表，他們表示每況愈下的治安，令到許多商戶提早關門。

Jennifer Tran說：「這不是政治議題，不關於市府政策，這關係到個人問題，我們的社區正受到攻擊，不是來自某人或某個社區，而是存在的貧困、治安問題，治安是一種感覺，我們的小商業，寧可在下午5點就關門，犧牲他們的收入，要確保他們能夠活著回家見家人。」

奧克蘭華埠商會會長陳錫澎說：「（今年）已經有129人被殺害，2,500次搶劫事件，500個開槍事件，已經到了不可收拾的階段，所以呼籲大家一起合作，增加警力，你見到現在華埠增加了警力之後，其實治安從8月開始已經好轉，所以我希望這個訊息，可以帶個市府裡面，和不同社區裡頭，警察是一個可以真正維持治安的方法之一。」

與此同時，保安人員Kevin Nishita最近因為在為攝影記者提供保安而被殺的事件，警方和社區機構已經籌得超過3.8萬懸紅緝拿罪犯，而金城銀行目前為Nishita家人設立一個基金。

想捐款的民眾，可以將支票寄到Kevin Nishita Trust，地址是381號8街，奧克蘭郵區號碼94607。

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