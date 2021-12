【KTSF】

夏威夷遭遇強大的「Kona low」低氣壓襲擊而進入緊急狀態,預計未來幾天多個島會有特大暴雨,吹強風,及海有巨浪.

夏威夷由12月4日開始出現暴雨,在茂宜島一夜之間錄得12英尺的雨量,其他的島嶼在未來幾天可能出現同樣的暴雨情況。

國家氣象部門週一警告說.隨著「Kona low」低氣壓從東向西緩慢移動,並在夏威夷邊緣徘徊,夏威夷多個島嶼會有水災,夏威夷多個島開放緊急庇護所,以應對更惡劣的天氣。

