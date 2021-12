舊金山Glide基金會準備食品包送給有需要市民應節（視頻）

【KTSF 歐志洲報導】

舊金山Glide基金會週二準備5,500個食品包,將在週三派發給有需要的市民,讓他們可以在佳節期間有足夠的食材,可以為家人準備一頓豐富的應節餐。

週二上午在Glide教堂外,義工正在準備這些食物包。

Glide基金會方面表示,食品包內的食材可以讓一個四口家庭準備一頓應節晚餐,西式的食物包有1,600個,裡頭有火雞、馬鈴薯、麵包和蔬菜,而比較適合亞裔飲食的3,900個食品包中,則有雞、米、豆腐等。

Glide資深節目主任麥莉婷說:「很多人因為新冠疫情而失業,種種不同的困難,最大的分別是我們加了1,500袋,送去的地方多了。」

這些食物包將由6輛貨車在週三派送到全市22個分發中心,包括華埠、日本城、列治文區等,然後由當地的社區機構派發給該社區有需要的居民。

Glide方面也表示,將在聖誕節之前舉行一次派發玩具的活動,也歡迎民眾捐款。

