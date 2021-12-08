拜登普田舉行視像高峰會 望化解兩國緊張關係

December 8, 2021 國際新聞, 新聞, 熱點關注
(The White House)

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登與俄羅斯總統普田週二舉行兩小時的視像高峰會，期望化解兩國近期的緊張關係，拜登警告普田如果俄國入侵烏克蘭，西方將會聯手向俄羅斯實施強力經濟制裁，而普田就要求獲得保證北約不會進一步向東伸展。

正當烏克蘭邊境局勢緊張之際，拜登與普田舉行了兩小時視像會議，拜登在會議開始時，首先問候普田，表示希望兩人下次能夠親身見面，氣氛友好，但拜登表明，美國支持烏克蘭主權及領土完整，呼籲俄方透過外交途徑處理來緩和局勢，兩國又同意繼續接觸和磋商。

白宮在會後發表聲明說，拜登向普田重申，美國與歐洲盟友非常關注俄羅斯在烏克蘭邊境附近增兵的事，美國表明，如果俄羅斯入侵烏克蘭，令軍事升級，美歐將會採取強力的經濟及其他措施回應。

而普田就要求獲得美方保證，北約不會向東擴展，俄方不期望靠數小時會議就取得突破，但強調俄羅斯從未打算攻擊任何人，但亦有自己的擔憂及紅線，呼籲各方保持冷靜。

現時美俄關係自30多年前冷戰結束以來跌至最低點。

最近幾個星期，俄國在烏克蘭部署9萬軍力，並對烏克蘭發動假新聞攻勢，試圖將烏克蘭描述成侵略者。

日前美國情報當局指，俄國在烏克蘭邊界的軍力更高達17.5萬人，最開可以在下個月就能發動戰爭，美國官員因此透露，拜登同普田會談時會提到，如果俄國入侵烏克蘭，美國與盟國會採取的一連串行動，而外交政策專家就透露，其中一項行動是切斷俄國同SWIFT銀行體系的聯繫，令俄國不能使用美元。

波羅的海國家總理也提出這項主張，並要求北約加強在歐洲東線的軍力部署。

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