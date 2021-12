拜登普田舉行視像高峰會 望化解兩國緊張關係

【KTSF 張麗月報導】

總統拜登與俄羅斯總統普田週二舉行兩小時的視像高峰會,期望化解兩國近期的緊張關係,拜登警告普田如果俄國入侵烏克蘭,西方將會聯手向俄羅斯實施強力經濟制裁,而普田就要求獲得保證北約不會進一步向東伸展。

正當烏克蘭邊境局勢緊張之際,拜登與普田舉行了兩小時視像會議,拜登在會議開始時,首先問候普田,表示希望兩人下次能夠親身見面,氣氛友好,但拜登表明,美國支持烏克蘭主權及領土完整,呼籲俄方透過外交途徑處理來緩和局勢,兩國又同意繼續接觸和磋商。

白宮在會後發表聲明說,拜登向普田重申,美國與歐洲盟友非常關注俄羅斯在烏克蘭邊境附近增兵的事,美國表明,如果俄羅斯入侵烏克蘭,令軍事升級,美歐將會採取強力的經濟及其他措施回應。

而普田就要求獲得美方保證,北約不會向東擴展,俄方不期望靠數小時會議就取得突破,但強調俄羅斯從未打算攻擊任何人,但亦有自己的擔憂及紅線,呼籲各方保持冷靜。

現時美俄關係自30多年前冷戰結束以來跌至最低點。

最近幾個星期,俄國在烏克蘭部署9萬軍力,並對烏克蘭發動假新聞攻勢,試圖將烏克蘭描述成侵略者。

日前美國情報當局指,俄國在烏克蘭邊界的軍力更高達17.5萬人,最開可以在下個月就能發動戰爭,美國官員因此透露,拜登同普田會談時會提到,如果俄國入侵烏克蘭,美國與盟國會採取的一連串行動,而外交政策專家就透露,其中一項行動是切斷俄國同SWIFT銀行體系的聯繫,令俄國不能使用美元。

波羅的海國家總理也提出這項主張,並要求北約加強在歐洲東線的軍力部署。

