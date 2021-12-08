風雨重臨灣區 預測大氣河風暴週末帶來大雨

【KTSF 黃恩光報導】

灣區經過一段長時間異常溫暖而乾燥的天氣之後，風雨重臨，國家氣象局預測一股大氣河風暴週末開始帶來大雨。

灣區星期三下著微微雨，預測星期三晚到星期四清晨也會下微雨，而且會大風，大家週四早晨醒來的時候，會看見濕滑的道路。

氣溫方面，星期四早上和星期六早上都會很寒冷，預測北灣山谷地區，以及東灣內陸部分地區最低氣溫，華氏20多度至30多度，舊金山（三藩市）地區華氏40多度，這股微弱的風暴將會為Sierra山區帶來8吋到一呎的降雪。

值得大家留意的是週末的大氣河風暴，國家氣象局表示，風暴將於星期六晚抵達，預測星期日到星期二會下雨，灣區廣泛地區降雨量將達到1吋到3吋。

氣象局表示，這是繼10月強力大氣河風暴以來，今個雨季另一個強風暴，但預測強度不及10月的風暴。

大氣河風暴是指含大量濕氣又寬又長的雨帶，就像天上的一條河帶來大量降雨。

氣象局表示，即將到臨的大氣河，從夏威夷海域北上至阿拉斯加，再南下至加州。

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