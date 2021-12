【有線新聞】

世衛不建議使用新型肺炎康復者的血漿治療其他輕微或中度症狀病人。

使用血漿療法的假設是血漿中的抗體能抑制病毒在患者體內複製,並防止病毒破壞組織,但世衛指幾項研究表明,對治療重症患者沒有明顯作用,也不太可能幫助輕微或中度症狀病人。

現有證據顯示,血漿療法不能提高存活率,也無法減少病人對呼吸機的需求,而且成本高昂和費時。又指即使治療重症和病況危急的患者,血漿療法也只應作為臨床試驗的一部分。

世衛的建議已刊登在英國醫學期刊。

(Copyright 2021 i-CABLE. All Rights Reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.)

版權所有,不得轉載。