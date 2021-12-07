白宮宣布外交抵制北京冬奧會及冬殘奧會

December 7, 2021 全國消息, 新聞, 熱點關注

【KTSF】

白宮宣布外交抵制明年2月的北京冬奧會及冬殘奧會。

白宮發言人Jen Psaki說：「拜登政府不會派官員和外交人員出席明年2月的北京冬奧會及冬殘奧會，鑑於中國在新疆嚴重侵犯人權及進行種族滅絕，以表達關注中國侵犯人權，但美國運動員仍會參賽，並獲華府全力支持。」

Psaki又表示，正如拜登總統向中國國家主席習近平指出，促進人權是美國的基本承諾，美方會堅定立場繼續採取行動，促進中國及其他地區的人權。

中國外交部發言人趙立堅週日就表示，美國政客在沒受邀請情況下，不斷炒作外交抵制北京冬奧會，完全是自作多情嘩眾取寵，美方應該端正態度，踐行更團結的奧林匹克精神，嚴肅對待中國關切，不將體育運動政治化，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決反制措施。

國際奧委會發言人說，政府官員和外交人員出席奧運會，純粹是每個政府的政治決定，國際奧委會完全尊重。

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