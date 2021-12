白宮宣布外交抵制北京冬奧會及冬殘奧會

【KTSF】

白宮宣布外交抵制明年2月的北京冬奧會及冬殘奧會。

白宮發言人Jen Psaki說:「拜登政府不會派官員和外交人員出席明年2月的北京冬奧會及冬殘奧會,鑑於中國在新疆嚴重侵犯人權及進行種族滅絕,以表達關注中國侵犯人權,但美國運動員仍會參賽,並獲華府全力支持。」

Psaki又表示,正如拜登總統向中國國家主席習近平指出,促進人權是美國的基本承諾,美方會堅定立場繼續採取行動,促進中國及其他地區的人權。

中國外交部發言人趙立堅週日就表示,美國政客在沒受邀請情況下,不斷炒作外交抵制北京冬奧會,完全是自作多情嘩眾取寵,美方應該端正態度,踐行更團結的奧林匹克精神,嚴肅對待中國關切,不將體育運動政治化,如果美方一意孤行,中方必將採取堅決反制措施。

國際奧委會發言人說,政府官員和外交人員出席奧運會,純粹是每個政府的政治決定,國際奧委會完全尊重。

