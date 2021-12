【KTSF】

一項最新研究發現,疫情期間,美國成年人的血壓普遍升高。

研究人員在2018到2020年3年時間內,追蹤調查了超過46萬4千人的數據。

調查發現,與2019年相比,2020年4月到12月疫情期間成年人的血壓顯著升高,導致血壓升高的因素一般是體重增加、攝入酒精和鹽,還有睡眠不良等等。

高血壓是導致更多中年人死於中風和心髒病的原因。

