英國衛生大臣指Omicron已在社區傳播

英國單日再多近百人確診Omicron變種病毒,部分人沒外遊紀錄,衛生大臣賈偉德指,變種病毒已在社區傳播。美國紐約則宣布「谷針」措施,包括強制5歲或以上兒童打針,全市私人企業的員工亦要強制接種疫苗。

英國Omicron確診人數持續上升,單日再多90人確診,累計超過330人感染,全部病人暫時不需入院。衛生大臣賈偉德指,部分病人沒外遊紀錄,反映病毒已在多處出現社區傳播,而且傳播速度比其他新冠病毒變種快,未能肯定Omicron的出現會否拖垮英國復蘇步伐。有專家估計Omicron最快在一個月取代Delta成為肆虐英國主要的變種病毒株。

首相約翰遜指,暫時不會改變整體應對疫情指引。當局再加強入境管制措施,當地周二凌晨4時起所有由非紅色地區入境英國的旅客,無論有沒有打針,出發前48小時內必須接受病毒測試,入境後第二日接受測試安排仍維持。

美國自周一起已規定所有乘飛機入境旅客,在出發前24小時內接受病毒檢測,沒確診才可上機。紐約市推出「谷針」措施,規定5至11歲兒童本月中前必須打至少一劑新型肺炎疫苗,12歲或以上則要在月底前打齊兩針才可進入食肆或參與學校課外活動。

市內私人企業員工本月27日起必須強制接種疫苗,市長白思豪指不希望如德國重新收緊防疫限制,他表示:「這是我們可以處理的情況,我們有工具在手,但必須加強應用,快速應變,因此我會形容今次措施是『先發制人攻擊』,接種疫苗是對抗新型肺炎戰的重點武器。」

法國下令夜店周五起關閉4星期,學校「口罩令」會收緊,下周三起會陸續安排5至11歲兒童接種疫苗。當地至今超過20宗Omicron確診,預計人數還會上升,當局強調加強措施希望避免未來要「封城」或宵禁。

西班牙南部馬拉加一間醫院近70名深切治療部醫護人員月初去過醫院的聖誕派對後確診新型肺炎,症狀輕微,他們去派對前都已打第三針或持有無確診證明,當局正調查感染源頭。

